Зарубежной компании требуется специалист для создания сайта торрент телевидения и последущая консультационная помощь в настройке и организации вещания каналов по технологии р2р, каких либо требований к дизайну нет, можно самый простой, как к примеру http://tvtor.net/ из функциональности ...
Строительный портал
Тематика сайта - строительный портал.
Главная тематика –обзор новых строительных технологий и альтернативных систем энергии, отопления.
Упор делаем на:
Строительство частных домов (канадская технология, термодом и прочее…). Обзор технологий,
видео-обзоры с ютюба и прочие полезности….
Строительство офисных зданий, особенно из сэндвич-панелей и т.п.
Обзор новых строительных технологий, новых материалов,
Обзор альтернативных систем отопления, энергии.
Оборудование собственных скважин на воду, советы …. И прочее.
Строительство недвижимости за рубежом. Обзор перспективных городов, советы риелторов. Как купить
недвижимость за рубежом.
Обязательно предусмотреть каталог (раздел) строй.компаний Украины и России.
Также предусмотреть фидбеки в виде коментов и системы оценки (балы).
Предусмотреть место под рекламу (баннера, Adsense)
Joomla или WP.
Фрилансер только с Украины.
Оплата на карту банка.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2000Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходим програмист с опытом работы на Битрикс. Есть небольшой интернет-магазин с разными граффическими эффектами. Необходима верстка и программирование сайта. ТЗ в личку.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо доделать начатый сайт (нынешнее состояние можно посмотреть тут cl12371.tmweb.ru ). Оригинальный сайт, который переделываем http://domstroy-remont.com/, содержание нового сайта практически аналогичное, нужно будет перенести информацию (текстовую, фото + калькулятор ремонта) со старого сайта на новый. Интересует ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
Доброго времени. Нужен лендинг "под ключ" (на вордпресе). Тема: обмерные работы. (obmery-zamery.ru - здесь подробно раскрыта тема) Оплата по факту согласования на вашем хостинге с последующем перемещением на мой хост. Предложите ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
[table]Сайт представляет с собой базу видео и текстовых материалов по школьной программе. Отдаленно похожий сайт - http://interneturok.ru. Соответственно, целевая аудитория: 85-90% школьники 7-11 класс, и 10-15% - репетиторы и преподаватели. На сайте должна функционировать строка поиска, ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт визитка для организации производящей деревянные дома Рассмотрю готовые варианты. И указывайте ваши цены и срокиСайты «под ключ»25 заявокЗакрыт9 лет назад
ПРивет уважаемый All ! Ищу человека с опытом разработки сайта- витрины для IspBillmanager 5, тот что стандартный - мрачноватый, не нравится, надо чего нить более адекватное. Цены не в курсе - озвучивайте ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Добрый день! Интересует одностраничный сайт! Интересует переделать: http://xn-------43dcba4bxacnocge6ajk0a0d2au7gvd.xn--90ais/ Нужно чтобы было так, можно точную копию но добавить пару моих идей: http://kitmebel.com.ua/ Сроки 3-5 дней работаю без предоплаты и четко!Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт9 лет назад