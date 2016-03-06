Доброго времени. Нужен лендинг "под ключ" (на вордпресе). Тема: обмерные работы. (obmery-zamery.ru - здесь подробно раскрыта тема) Оплата по факту согласования на вашем хостинге с последующем перемещением на мой хост. Предложите ...
Доделать сайт на Wordpress
Необходимо доделать начатый сайт (нынешнее состояние можно посмотреть тут cl12371.tmweb.ru ). Оригинальный сайт, который переделываем http://domstroy-remont.com/, содержание нового сайта практически аналогичное, нужно будет перенести информацию (текстовую, фото + калькулятор ремонта) со старого сайта на новый.
Интересует стоимость и сроки.
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