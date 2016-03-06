Доделать сайт на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен7 заявок264 просмотра

Необходимо доделать начатый сайт (нынешнее состояние можно посмотреть тут cl12371.tmweb.ru ). Оригинальный сайт, который переделываем http://domstroy-remont.com/, содержание нового сайта практически аналогичное, нужно будет перенести информацию (текстовую, фото + калькулятор ремонта) со старого сайта на новый. 

Интересует стоимость и сроки.

WordPress
9 лет назад
seoacc
Михаил 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

levan89
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$50
4 дня
Работа выполнена качественно и в срок.
в целом я доволен сотрудничеством с заказчиком все задания четко давал и заплатил порядочно

Заявки фрилансеров

levan89
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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