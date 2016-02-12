Нужен сайт (дизайн, верстка, адаптация)

Даю адрес сайта который мне подходит. Мне необходим такой же, только с другими страницами и в другой цветовой гамме. Все остальное на сайте примере меня устраивает. Сайт пример даю в сообщении. сайт нужен на 3-х языках Укр, Рос, Анг. Текстовое наполнение сайта предоставляю.