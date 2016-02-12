Нужен сайт такого плана, как оборон-сталь.рф . Сейчас сайт вот такой http://tandemproekt.ru/index.html в принципе инфо на нём вся. Что нужно: 1. Цена вопроса 2. Сроки изготовления 3. Если есть возможность упростить ...
Нужен хороший лендинг!
Нужен лендинг по инфобизнесу, действительно хороший лендинг.
Вот пример что нужно http://1franshiza.businesscatalyst.com/
Плачу 100$
Оплата после исполнения!
Выбранный исполнитель
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