Необходимо создать сайт для сдачи квартир в аренду посуточно.

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт28 заявок256 просмотров

Дизайн, верстка, адаптивность к мобильным устройствам - все это необходимо.

Сайт по аналогии с http://apartlux.ru/, количество страниц аналогичное.

С возможностью управления контентом через  CMS 

Жду предложения цены и сроков.

9 лет назад
morge88
Олег 
42 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров