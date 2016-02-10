Создать сайт + под ключ

$1250
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Закрыт10 заявок160 просмотров

Здравствуйте.

Нужен сайт "под ключ".  Тематика: рулетка на тематику онлайн игры World of Tanks. 

От Вас потребуется: 

1. Движок с нуля. (Обязательно) + авторизация через open id wargaming

2. Красивый и оригинальный дизайн. 

3. Платежная система money.yandex.ru

4. Админ панель.

5. Продуманная экономика игры. Процент выигрышей.

6. Нужен человек у которого был опыт в разработки онлайн казино.

7. Ответственный исполнитель, который исполнит заказ качественно и в срок.

подробное ТЗ предоставлю в личку.

оплата Яндекс деньги. бюджет 100 000 рублей.

Оставляйте заявки и свой скайп. 

9 лет назад
NewYorker
Вадим 
34 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров