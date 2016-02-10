Сделать новостной сайт типа ysia.ru с небольшими изменениями в дизайне

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Закрыт13 заявок122 просмотра

сделать новостной сайт типа ysia.ru с небольшими изменениями в дизайне (чтобы не быть полной копией). Жду ваши цены и сроки

9 лет назад
teamgame
Николай 
43 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров