Задача! ! ! Нужно имея опыт в создании ПРОДАВАЕМЫХ лендингов с конверсией до 34% и показав их примеры, где представлено больше ОДНОГО товара, скопировать данные лейдинги, ПОДСТРОИВ их под ДРУГИЕ товары. Цель! ...
Интернет магазин
Привет всем, нужно сделать интернет магазин, желательно на CMS WordPress так как наш админ ее знает.
У нас есть:
- Макеты psd
- Деньги
От вас требуется:
- Хорошие знания CMS WordPress
- Ответственность
- По завершению проекта консультация по Skype
Внимание:
Мы будем рассматривать фрилансеров, тех кто укажет сроки и стоимость
Заявки фрилансеров
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