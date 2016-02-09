Привет всем, нужно сделать интернет магазин, желательно на CMS WordPress так как наш админ ее знает.

У нас есть:

- Макеты psd

- Деньги

От вас требуется:

- Хорошие знания CMS WordPress

- Ответственность

- По завершению проекта консультация по Skype

Внимание:

Мы будем рассматривать фрилансеров, тех кто укажет сроки и стоимость