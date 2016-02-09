Интернет магазин

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Закрыт22 заявки196 просмотров

Привет всем, нужно сделать интернет магазин, желательно на CMS WordPress так как наш админ ее знает. 

У нас есть:

- Макеты psd 

- Деньги

От вас требуется:

- Хорошие знания CMS WordPress

- Ответственность

- По завершению проекта консультация по Skype

Внимание:

Мы будем рассматривать фрилансеров, тех кто укажет сроки и стоимость  

WordPress
9 лет назад
DimaGoood
Дмитрий 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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