Задача! ! ! Нужно имея опыт в создании ПРОДАВАЕМЫХ лендингов с конверсией до 34% и показав их примеры, где представлено больше ОДНОГО товара, скопировать данные лейдинги, ПОДСТРОИВ их под ДРУГИЕ товары. Цель! ...
Landing Page
Доброе время суток! Необходим создать Landing Page для онлайн продаж с возможностью онлайн заявки для связи специалиста. Бюджет до 40$
Выбранный исполнитель
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