Задача! ! ! Нужно имея опыт в создании ПРОДАВАЕМЫХ лендингов с конверсией до 34% и показав их примеры, где представлено больше ОДНОГО товара, скопировать данные лейдинги, ПОДСТРОИВ их под ДРУГИЕ товары. Цель! ...
Сделать 10 клонов высококонверсионных магазинов на битриксе!
Задача! ! !
Нужно обладая опытом в создании ПРОДАВАЕМЫХ лендингов и ВЫСОКОКОНВЕРСИОННЫХ Интернет - Магазинов, имея NFR - ключ редакции СТАРТ или СКИДКУ на редакции в 50%, сделать данные магазинчики ИМЕННО на Битриксе.
Цель! ! !
Создать 10 ВЫСОКОКОНВЕРСИОННЫХ Интернет – Магазинов с ОДНОЙ и ТОЙ ЖЕ структурой и расположением блоков, залить их фоны в разные цвета, используя NFR – ключ/свою скидку в 50% на редакции и ОДНУ админ панель для всех клонов.
Условие! ! !
1.Наличие постоянной ГОЛОСОВОЙ онлайн связи.
2.Работать ежедневно, но в любое для вас время.
3.Оплата за 1 клон – 2500р + Ежедневно от 500 рублей с Продажи.
4.Работа и оплата только по факту или гаранта.
Жду ваших заявок ! ! !
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