Сделать 10 клонов высококонверсионных магазинов на битриксе!

Задача! ! !

Нужно обладая опытом в создании ПРОДАВАЕМЫХ лендингов и ВЫСОКОКОНВЕРСИОННЫХ Интернет - Магазинов, имея NFR - ключ редакции СТАРТ или СКИДКУ на редакции в 50%, сделать данные магазинчики ИМЕННО на Битриксе.

Цель! ! !

Создать 10 ВЫСОКОКОНВЕРСИОННЫХ Интернет – Магазинов с ОДНОЙ и ТОЙ ЖЕ структурой и расположением блоков, залить их фоны в разные цвета, используя NFR – ключ/свою скидку в 50% на редакции и ОДНУ админ панель для всех клонов.

Условие! ! !

1.Наличие постоянной ГОЛОСОВОЙ онлайн связи.

2.Работать ежедневно, но в любое для вас время.

3.Оплата за 1 клон – 2500р + Ежедневно от 500 рублей с Продажи.

4.Работа и оплата только по факту или гаранта.

Жду ваших заявок ! ! !