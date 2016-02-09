Необходимо написать сайт-визитку

Требуется веб-разработчик, который сделает для нас сайт-визитку.

Мы готовы выслушать Вас по поводу способов создания нашего сайта.

Функционал должен быть как на этом сайте: h-line.com.ua.

Кроме этого сайта, есть еще несколько проектов от нашей компании, на которые потребуются веб-разработчик.