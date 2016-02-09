Привет, ищу спеца или команду для создания личного сайта. Я, интернет-маркетолог / seo-шник/ менеджер проектов и ищу для себя технологичное решение. Шаблоны прошу не предлагать. Целей создания несколько: визитка и ...
Необходимо написать сайт-визитку
Требуется веб-разработчик, который сделает для нас сайт-визитку.
Мы готовы выслушать Вас по поводу способов создания нашего сайта.
Функционал должен быть как на этом сайте: h-line.com.ua.
Кроме этого сайта, есть еще несколько проектов от нашей компании, на которые потребуются веб-разработчик.
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