Необходимо написать сайт-визитку

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт25 заявок237 просмотров

Требуется веб-разработчик, который сделает для нас сайт-визитку.

Мы готовы выслушать Вас по поводу способов создания нашего сайта.

Функционал должен быть как на этом сайте: h-line.com.ua.

Кроме этого сайта, есть еще несколько проектов от нашей компании, на которые потребуются веб-разработчик.

9 лет назад
Alextkachuk
41 год
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

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