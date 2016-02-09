Сделать 15 лендингов с конверсией 34% где больше 1-ого товара!

Задача! ! !

Нужно имея опыт в создании ПРОДАВАЕМЫХ лендингов с конверсией до 34% и показав их примеры, где представлено больше ОДНОГО товара, скопировать данные лейдинги, ПОДСТРОИВ их под ДРУГИЕ товары.

Цель! ! !

Создать (скопировав) данные лендинги с одинаковой ПРОДАВАЕМОЙ структурой для СОХРАНЕНИЯ бюджета в Яндекс Директе, привлекая МАКСИМАЛЬНО много ЦЕЛЕВЫХ клиентов.

Условие! ! !

1.Наличие постоянной ГОЛОСОВОЙ онлайн связи.

2.Работать ежедневно, но в любое для вас время.

3.Оплата за 1 копию - 800р + Ежедневно от 300 рублей с Продажи.

4.Работа и оплата только по факту или гаранта.

Жду ваших заявок ! ! !