Требуется веб-разработчик, который сделает для нас сайт-визитку. Мы готовы выслушать Вас по поводу способов создания нашего сайта. Функционал должен быть как на этом сайте: h-line.com.ua. Кроме этого сайта, есть еще несколько проектов ...
Сделать 15 лендингов с конверсией 34% где больше 1-ого товара!
Задача! ! !
Нужно имея опыт в создании ПРОДАВАЕМЫХ лендингов с конверсией до 34% и показав их примеры, где представлено больше ОДНОГО товара, скопировать данные лейдинги, ПОДСТРОИВ их под ДРУГИЕ товары.
Цель! ! !
Создать (скопировав) данные лендинги с одинаковой ПРОДАВАЕМОЙ структурой для СОХРАНЕНИЯ бюджета в Яндекс Директе, привлекая МАКСИМАЛЬНО много ЦЕЛЕВЫХ клиентов.
Условие! ! !
1.Наличие постоянной ГОЛОСОВОЙ онлайн связи.
2.Работать ежедневно, но в любое для вас время.
3.Оплата за 1 копию - 800р + Ежедневно от 300 рублей с Продажи.
4.Работа и оплата только по факту или гаранта.
Жду ваших заявок ! ! !
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