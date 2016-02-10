Сайт-визитка производителя пиломатериалов + 3-5 клонов.

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок135 просмотров

Необходимо создать сайт-визитку производителя пиломатериалов + 3-5 клонов на разных доменных именах "под ключ". Дизайн простой но лаконичный, клоны немного изменить (фон, картинки) Общий бюджет 6000 рублей.

9 лет назад
siomik
40 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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