Сделать сайт обменного пункта

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Закрыт7 заявок191 просмотр

Требуется сделать сайт обменного пункта, основная деятельность это покупка биткоин, должен быть парсер криптовалюты с биржи btc-e, для автоматического изменения курса.

Обменный пункт должен соответствовать правилам по добавлению на bestchange.

  • "Обменник должен обладать партнерской программой;Начисления в партнерской программе производятся по одному из следующих принципов:
    • Процент от прибыли с обменов клиентов, которые были привлечены мониторингом (для включения в наш мониторинг – не менее 30%);
    • Процент от суммы с обменов клиентов, которые были привлечены мониторингом (для включения в наш мониторинг – не менее 0.8%).
    Техническая реализация партнерской программы:
    • с мониторинга пользователь переходит на обменник по ссылке с GET-параметром, указывающим ID партнера;
    • при переходе по ссылке, обменник устанавливает cookies для сохранения принадлежности пользователя за определенным партнером;
    • при создании заявки на обмен, из cookies берется ID партнера и рассчитывается сумма вознаграждения для партнера;
    • при успешном завершении обмена, сумма вознаграждения начисляется на счет в аккаунте партнера.
  • Данные в экспортном файле должны автоматически обновляться сразу же (моментально), как только на вашем сайте меняется один из курсов обмена или размер резерва какой-либо валюты. "

    • 9 лет назад
    otpysk
    Юлия 
    38 лет
    12 лет в сервисе
    Была
    3 месяца назад

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