Здравствуйте. Нужен сайт "под ключ". Тематика: рулетка на тематику онлайн игры World of Tanks. От Вас потребуется: 1. Движок с нуля. (Обязательно) + авторизация через open id ...
Сделать сайт обменного пункта
Требуется сделать сайт обменного пункта, основная деятельность это покупка биткоин, должен быть парсер криптовалюты с биржи btc-e, для автоматического изменения курса.
Обменный пункт должен соответствовать правилам по добавлению на bestchange.
- "Обменник должен обладать партнерской программой;Начисления в партнерской программе производятся по одному из следующих принципов:
- Процент от прибыли с обменов клиентов, которые были привлечены мониторингом (для включения в наш мониторинг – не менее 30%);
- Процент от суммы с обменов клиентов, которые были привлечены мониторингом (для включения в наш мониторинг – не менее 0.8%).
- с мониторинга пользователь переходит на обменник по ссылке с GET-параметром, указывающим ID партнера;
- при переходе по ссылке, обменник устанавливает cookies для сохранения принадлежности пользователя за определенным партнером;
- при создании заявки на обмен, из cookies берется ID партнера и рассчитывается сумма вознаграждения для партнера;
- при успешном завершении обмена, сумма вознаграждения начисляется на счет в аккаунте партнера.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1250Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать сайт на WP и разработать похожий на этот http://mir-snov.net/ шаблон со всеми модулями и структурой. Сайт должен отвечать всем сео параметрам, мобильная адаптивность, скорость загрузки, ошибки, редирект с www, дубли, включая логотип, тд... ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $75
Необходимо создать сайт-визитку производителя пиломатериалов + 3-5 клонов на разных доменных именах "под ключ". Дизайн простой но лаконичный, клоны немного изменить (фон, картинки) Общий бюджет 6000 рублей.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется разработка сайта миниказино, тематику объясню. Можно на любом движке. Функций не много. Дизайн нужно красивый.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт9 лет назад
сделать новостной сайт типа ysia.ru с небольшими изменениями в дизайне (чтобы не быть полной копией). Жду ваши цены и срокиСайты «под ключ»13 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Необходимо изготовить сайт для агентства контекстной рекламы "под ключ". Задание на разработку во вложении. К обсуждению деталей готовы. Интересуют цена, сроки, гарантии. Ждем ваших предложений! Спасибо!Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт9 лет назад
Создать сайт визитку Пишите свои скайпы вышлю тз бюджет 70$Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, нужен хороший сайт для интернет магазина! Все подробности в личку Ждем ваших предложений СпасибоСайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сделать продающий одностраничник (landing page) на этом движке так как уже есть 2 лицензии. – Продающий дизайн - Составление УТП •Слайдер, галерея, таймер •Установка Яндекс Метрики,подключение домена ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Небольшой портал / интернет магазин. Порядка 30 страниц. Продажа бисера (бусин)Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт9 лет назад