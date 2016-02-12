Нужно сделать лендинг по теме детская мебель под заказ! Нужно чтобы сайт был адаптивный и быстрый все исходники есть вот на этом сайте, картинки и.т.д: byratino.of.by Предпочтительно нужен одностраничный сайт на WP(но ...
Создание сайта
Техническое задание в приложении. Цена обсуждаема, сроки - максимально короткие
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