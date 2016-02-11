Дизайн, верстка, адаптивность к мобильным устройствам - все это необходимо. Сайт по аналогии с http://apartlux.ru/, количество страниц аналогичное. С возможностью управления контентом через CMS Жду предложения цены и сроков.
Создание одностраничного сайта!
Мне нужен одностраничный сайт,-который будет продавать физ.товар!Оставляйте свои заявки,и мы обсудим все условия данного предложения!
http://gshock-d.official1.in.ua/?utm_source=yandex-rsya&utm_medium=mail.yandex.ua&utm_campaign=15158307&utm_content=1726226436&utm_term=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B%20shock&yclid=510558507705567976 - ОБРАЗЕЦ САЙТА.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется сделать сайт обменного пункта, основная деятельность это покупка биткоин, должен быть парсер криптовалюты с биржи btc-e, для автоматического изменения курса. Обменный пункт должен соответствовать правилам по добавлению на bestchange. ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1250
Здравствуйте. Нужен сайт "под ключ". Тематика: рулетка на тематику онлайн игры World of Tanks. От Вас потребуется: 1. Движок с нуля. (Обязательно) + авторизация через open id ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать сайт на WP и разработать похожий на этот http://mir-snov.net/ шаблон со всеми модулями и структурой. Сайт должен отвечать всем сео параметрам, мобильная адаптивность, скорость загрузки, ошибки, редирект с www, дубли, включая логотип, тд... ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $75
Необходимо создать сайт-визитку производителя пиломатериалов + 3-5 клонов на разных доменных именах "под ключ". Дизайн простой но лаконичный, клоны немного изменить (фон, картинки) Общий бюджет 6000 рублей.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется разработка сайта миниказино, тематику объясню. Можно на любом движке. Функций не много. Дизайн нужно красивый.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт9 лет назад
сделать новостной сайт типа ysia.ru с небольшими изменениями в дизайне (чтобы не быть полной копией). Жду ваши цены и срокиСайты «под ключ»13 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Необходимо изготовить сайт для агентства контекстной рекламы "под ключ". Задание на разработку во вложении. К обсуждению деталей готовы. Интересуют цена, сроки, гарантии. Ждем ваших предложений! Спасибо!Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт9 лет назад
Создать сайт визитку Пишите свои скайпы вышлю тз бюджет 70$Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, нужен хороший сайт для интернет магазина! Все подробности в личку Ждем ваших предложений СпасибоСайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт9 лет назад