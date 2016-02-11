Создание одностраничного сайта!

Необходимо создать сайт на WP и разработать похожий на этот http://mir-snov.net/ шаблон со всеми модулями и структурой. Сайт должен отвечать всем сео параметрам, мобильная адаптивность, скорость загрузки, ошибки, редирект с www, дубли, включая логотип, тд... ...