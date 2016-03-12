Beling

Игорь Лебединский Beling

 
26 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание Landing Page!

    $30

    http://gshock-d.official1.in.ua/?utm_source=yandex-rsya&amp;utm_medium=mail.yandex.ua&amp;utm_campaign=15158307&amp;utm_content=1726226436&amp;utm_term=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B%20shock&amp;yclid=510558507705567976 - пример сайта!Дальнейшие указание по скайпу,или по телефону...!

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание одностраничного сайта!

    Мне нужен одностраничный сайт,-который будет продавать физ.товар!Оставляйте свои заявки,и мы обсудим все условия данного предложения! http://gshock-d.official1.in.ua/?utm_source=yandex-rsya&amp;utm_medium=mail.yandex.ua&amp;utm_campaign=15158307&amp;utm_content=1726226436&amp;utm_term=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B%20shock&amp;yclid=510558507705567976 - ОБРАЗЕЦ САЙТА.

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад