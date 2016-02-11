Создание веб-сайта регистрации на мероприятия

Необходим сайт, состоящий из двух основных разделов:

1. Информативный раздел (лендинг пейдж) с формой захвата и скролингом на 3-4 страницы вниз

2. Событийный раздел, в котором происходит запись на однотипные мероприятия, в разное время.

Должны быть:

-ЛК пользователя, в котором реализована система отзывов, которые оставляются после посещения мероприятия рандомно нескольким людям из списка зарегисрированных на это мероприятие

-Возможность оплаты онлайн кредиткой (другие системы оплаты не нужны)

-Регистрация на события, с возможностью выставления нужных критериев: стоимость, максимального количества участников, время проведения и тп.

- Данные о зарегистрированных пользователях должны уходить в CRM

- Возможность распечатывать списки зарегестрированных на событие.

Полное задание Исполнителю.