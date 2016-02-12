Сайт под ключ!

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Закрыт24 заявки287 просмотров

Нужен сайт такого плана, как оборон-сталь.рф . Сейчас сайт вот такой http://tandemproekt.ru/index.html в принципе инфо на нём вся.

Что нужно:

1. Цена вопроса

2. Сроки изготовления

3. Если есть возможность упростить сайт http://оборон-сталь.рф/ , чтоб снизить стоимость.

9 лет назад
Kirill1984
Кирилл 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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