Мне нужен логотип и кулинарный сайт. При подаче заявки прошу указать портфолио или работы которые были вами сделаны. Указывайте цену, которую хотите за выполненную работу.
Сайт под ключ!
Нужен сайт такого плана, как оборон-сталь.рф . Сейчас сайт вот такой http://tandemproekt.ru/index.html в принципе инфо на нём вся.
Что нужно:
1. Цена вопроса
2. Сроки изготовления
3. Если есть возможность упростить сайт http://оборон-сталь.рф/ , чтоб снизить стоимость.
Заявки фрилансеров
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