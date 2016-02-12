Разработка сайта. Стилистика 60-70-х годов

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок200 просмотров

Нужен сайт для проката ретро техники на юге. В советско-калифорнийской стилистике 60-70-х годов.

Функционал: визитка, описание моделей и возможностью бронирования, система бронирования (типа Гугл календарь) с отправкой в iCal клиента, платежи за бронь через Я.деньги, карта проезда, рассылка новостей, рекламный ролик.

Креатив и полет фантазии автора обязателен, идеи поддерживаются!

Хостинг - Мастерхост, домен есть. Примерная раскладка - турдекрым.рф

Предложения контор не интересны совсем! Только для частных мастеров! Оплата в рублях, бюджет не космический.

9 лет назад
Rhein81
43 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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