ТЗ (основные положения) приложено. Работа с постоплатой, поэтапно за фактически выполненное.
Разработка сайта. Стилистика 60-70-х годов
Нужен сайт для проката ретро техники на юге. В советско-калифорнийской стилистике 60-70-х годов.
Функционал: визитка, описание моделей и возможностью бронирования, система бронирования (типа Гугл календарь) с отправкой в iCal клиента, платежи за бронь через Я.деньги, карта проезда, рассылка новостей, рекламный ролик.
Креатив и полет фантазии автора обязателен, идеи поддерживаются!
Хостинг - Мастерхост, домен есть. Примерная раскладка - турдекрым.рф
Предложения контор не интересны совсем! Только для частных мастеров! Оплата в рублях, бюджет не космический.
Заявки фрилансеров
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