Разработка сайта. Стилистика 60-70-х годов

Нужен сайт для проката ретро техники на юге. В советско-калифорнийской стилистике 60-70-х годов.

Функционал: визитка, описание моделей и возможностью бронирования, система бронирования (типа Гугл календарь) с отправкой в iCal клиента, платежи за бронь через Я.деньги, карта проезда, рассылка новостей, рекламный ролик.

Креатив и полет фантазии автора обязателен, идеи поддерживаются!

Хостинг - Мастерхост, домен есть. Примерная раскладка - турдекрым.рф

Предложения контор не интересны совсем! Только для частных мастеров! Оплата в рублях, бюджет не космический.