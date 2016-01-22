Pollyscore

Константин Pollyscore

 
38 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
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  • Нужен сайт (дизайн, верстка, адаптация)

    Даю адрес сайта который мне подходит. Мне необходим такой же, только с другими страницами и в другой цветовой гамме. Все остальное на сайте примере меня устраивает. Сайт пример даю в сообщении. сайт нужен на 3-х ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн подарочного письма

    Нужно создать письмо-подарок. Отправные данные от меня: логотип компании, текст.  Жальше фантазия дизайнера не ограничена. Должны быть поля в которых можно прописать ФИО кому дарят это письмо и поле для индивидуального кода. Дизайн должен быть ...

    Дизайн продукции16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Редизайн Лендинга на worldpress

    Есть лендинг на worldpress , дизайн которого перестал устраивать владельца. Нужно, сделать что-то более свежее. Страничка должна быть оформлена строго, с минимальным колличеством элементов и выглядеть дорого.  Нужно сохранить тексты, логотипы и ссылки которые там ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать логотип для компании.

    $10

    Нужен логотип для компании, которая занимается проверками на полиграфе (детекторе лжи). Компания называется Ukraine Polygraph Network. Целевая аудитория компании владельцы и ТОП менеджеры компаний, обеспеченные люди. Требования: строгий логотип не много елементов ограничений по выбору цветовой гаммы нет.

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
zero0design
Владислав 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
7 баллов
8 лет назад
Разработать логотип для компании.
В целом работой доволен. Оплата в срок. Рекомендую.
Исполнитель к работе подошел ответственно и продумано, но лично по моему мнению не хватило креатива. В обсуждении иногда не понимали друг-друга, но это решалось более длительным общением. Спасибо за работу.
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