Pollyscore

Даю адрес сайта который мне подходит. Мне необходим такой же, только с другими страницами и в другой цветовой гамме. Все остальное на сайте примере меня устраивает. Сайт пример даю в сообщении. сайт нужен на 3-х ...
- Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно создать письмо-подарок. Отправные данные от меня: логотип компании, текст. Жальше фантазия дизайнера не ограничена. Должны быть поля в которых можно прописать ФИО кому дарят это письмо и поле для индивидуального кода. Дизайн должен быть ...Дизайн продукции16 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть лендинг на worldpress , дизайн которого перестал устраивать владельца. Нужно, сделать что-то более свежее. Страничка должна быть оформлена строго, с минимальным колличеством элементов и выглядеть дорого. Нужно сохранить тексты, логотипы и ссылки которые там ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $10
Нужен логотип для компании, которая занимается проверками на полиграфе (детекторе лжи). Компания называется Ukraine Polygraph Network. Целевая аудитория компании владельцы и ТОП менеджеры компаний, обеспеченные люди. Требования: строгий логотип не много елементов ограничений по выбору цветовой гаммы нет.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад