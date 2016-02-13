Нужен сайт под ключ по аренде, продаже, покупки недвижимости. Сайт должен быть простой и удобный в голубых-синих тонах. Так же нужен логотип примеры evo.spb.ru an-adres.ru andobromir.ru
Создание сайта
Нужен сайт приблизительно такой - http://fortrent.net/, подскажите сколько это стоит, желательно на Joomla, нужен адаптив.
Заявки фрилансеров
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