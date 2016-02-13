Сайт под ключ по недвижимости

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Закрыт26 заявок298 просмотров

Нужен сайт под ключ по аренде, продаже, покупки недвижимости.

Сайт должен быть простой и удобный в голубых-синих тонах.

Так же нужен логотип

примеры evo.spb.ru

an-adres.ru

andobromir.ru

9 лет назад
jardo
40 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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