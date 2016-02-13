ISP Billmanager 5 + сайт-витрина

ПРивет уважаемый All !

Ищу человека с опытом разработки сайта- витрины для IspBillmanager 5, тот что стандартный - мрачноватый, не нравится, надо чего нить более адекватное. Цены не в курсе - озвучивайте цены, наличие или отсутствие опыта и примерные сроки, если еще какие либо условия - озвучивайте то же сразу.