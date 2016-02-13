Нужен сайт приблизительно такой - http://fortrent.net/, подскажите сколько это стоит, желательно на Joomla, нужен адаптив.
Одностранничный сайт
Добрый день! Интересует одностраничный сайт!
Интересует переделать:
http://xn-------43dcba4bxacnocge6ajk0a0d2au7gvd.xn--90ais/
Нужно чтобы было так, можно точную копию но добавить пару моих идей:
Сроки 3-5 дней работаю без предоплаты и четко!
Заявки фрилансеров
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