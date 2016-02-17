Сотрудник программист на несколько проектов

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка175 просмотров

Требуется человек который разбирается в umi cms.

Задача 1: Взять бесплатный шаблон и отредоктировать под наши нужды. Цель создать сайт где пользователи будут размещать тендеры на разные услуги. Например ООО "Рога и Копыта" надо уложить асфальтное покрытие перед офисом, они ищут исполнителей и на конкурсной основе отбирают их у нас на сайте. Типа портала гос.закупки только работать наш портал будет с малым бизнесом.

Задача 2: Написать парсер чтобы копировать информацию с сайта taobao.com. Разделы необходимые я подскажу. Парсер должен копировать определенные разделы (возможность редактирования в будущем разделов путем ссылок или еще как нибудь) в определенное время или когда даст команду администратор. 

Домены куплены давно уже, хостинг мой. В ответах просто показывайте примеры работ, что вы там делали и стоимость. Во вложении тех задание примерное на парсер

9 лет назад
inutek-1
41 год
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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