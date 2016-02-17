Для компании требуется создать сайт визитку, в замен старой версии с возможностью выгрузки заказов из каталога в 1С. Есть свой дизайн. Нужно его адаптировать и прикрутить на сайт. http://cantilen.ru ...
Сотрудник программист на несколько проектов
Требуется человек который разбирается в umi cms.
Задача 1: Взять бесплатный шаблон и отредоктировать под наши нужды. Цель создать сайт где пользователи будут размещать тендеры на разные услуги. Например ООО "Рога и Копыта" надо уложить асфальтное покрытие перед офисом, они ищут исполнителей и на конкурсной основе отбирают их у нас на сайте. Типа портала гос.закупки только работать наш портал будет с малым бизнесом.
Задача 2: Написать парсер чтобы копировать информацию с сайта taobao.com. Разделы необходимые я подскажу. Парсер должен копировать определенные разделы (возможность редактирования в будущем разделов путем ссылок или еще как нибудь) в определенное время или когда даст команду администратор.
Домены куплены давно уже, хостинг мой. В ответах просто показывайте примеры работ, что вы там делали и стоимость. Во вложении тех задание примерное на парсер
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