Сотрудник программист на несколько проектов

Требуется человек который разбирается в umi cms.

Задача 1: Взять бесплатный шаблон и отредоктировать под наши нужды. Цель создать сайт где пользователи будут размещать тендеры на разные услуги. Например ООО "Рога и Копыта" надо уложить асфальтное покрытие перед офисом, они ищут исполнителей и на конкурсной основе отбирают их у нас на сайте. Типа портала гос.закупки только работать наш портал будет с малым бизнесом.

Задача 2: Написать парсер чтобы копировать информацию с сайта taobao.com. Разделы необходимые я подскажу. Парсер должен копировать определенные разделы (возможность редактирования в будущем разделов путем ссылок или еще как нибудь) в определенное время или когда даст команду администратор.

Домены куплены давно уже, хостинг мой. В ответах просто показывайте примеры работ, что вы там делали и стоимость. Во вложении тех задание примерное на парсер