Праздничному агентству требуется сверстать landing page под ключ! Страница должна быть адаптирована под мобильники, чтобы на мобильных телефонах страница выглядела так же как и на ПК. Лендинг должен продавать услуги аниматоров.
Создать сайт под ключ
Нужно сделат сайт.
Вот как выглядит черновой макет
Но сам сайт надо сделать по образцу https://promodo.ru/
Чем понравился дизайн сайта https://promodo.ru/ Своей простотой.
Сайт который мне нудо сделать должен быть простой, не перегруженный, с быстрой загрузкой, но в СОВРЕМЕННОМ стиле.
Подробности ТЗ
Сайт надо сделать на Wordpress
Страницы:
Главная
Тарифы
Контакты
Меню Инструкции (тут будут подменю: FAQ, Видеоуроки, Учебник)
Страница Главная содержит всплывающие окошки с текстом
Подменю видеоуроки должна быть удобным для размещение видео с youtube.com
Мелкие дополнения
- Изменить путь к админке
- На сайте надо настроить постоянные ссылки (Что бы они выглядили так: http://site.ru/sample-post/)
- Изменить префикс базы сайта из «wp_» на типа такой «wp_LOPhKfrYgR_»
- Установить плагин карты сайта Google XML Sitemaps
- Плагин СЕО оптимизации WordPress All in One SEO Pack
- Установка счетчика от яндекс (яндекс метрики) и google
Фрилансер должен иметь опыт дизайнера. Вы должны предложить несколько вариантов оформления текста ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ
Сайт надо адаптировать под все устройства и настроить базовую
оптимизацию.
Заявки фрилансеров
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