Создать сайт под ключ

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Закрыт15 заявок253 просмотра

Нужно сделат сайт.

Вот как выглядит черновой макет

http://clip2net.com/s/3tD0jfr

Но сам сайт надо сделать по образцу https://promodo.ru/

Чем понравился дизайн сайта https://promodo.ru/  Своей простотой.

Сайт который мне нудо сделать должен быть простой, не перегруженный, с быстрой загрузкой, но в СОВРЕМЕННОМ стиле.

Подробности ТЗ

Сайт надо сделать на Wordpress

Страницы:

Главная

Тарифы

Контакты

Меню Инструкции (тут будут подменю: FAQ, Видеоуроки, Учебник)

Страница Главная содержит всплывающие окошки с текстом

Подменю видеоуроки должна быть удобным для размещение видео с youtube.com

Мелкие дополнения

- Изменить путь к админке

- На сайте надо настроить постоянные ссылки (Что бы они выглядили так: http://site.ru/sample-post/)

- Изменить префикс базы сайта из «wp_» на типа такой «wp_LOPhKfrYgR_»

- Установить плагин карты сайта Google XML Sitemaps

- Плагин СЕО оптимизации WordPress All in One SEO Pack

- Установка счетчика от яндекс (яндекс метрики) и google

Фрилансер должен иметь опыт дизайнера. Вы должны предложить несколько вариантов оформления текста ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ

Сайт надо адаптировать под все устройства и настроить базовую

оптимизацию. 

WordPress
9 лет назад
xadis-ru
46 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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