Создать лендинг

Наконец-то закончили большой проект Что сказать, команда профессиональная, созданным сайтом доволен на 100%, все как себе представлял, даже лучше. Вся работа компании достаточно грамотно организована, над проектом трудятся несколько специалистов, что очень удобно. Хотелось бы пожелать команде исполнителей больше терпения в работе с заказчиками, относится к работе не как к разовому проекту, а выстраивать отношения. Т.к. после выполнения проекта, когда возникали какие-то вопросы общаться мне было не очень приятно, как будто каждое мое обращение уже их раздражает и я во всем не прав. Ну может это мое субъективное восприятие, описываю как было. Для кого-то это может быть не важным. А в целом - результат я получил и это главное. Если этот вопрос команда поправит, то можно смело ставить 5. Так я ставлю 5-. На счет следующих обращений - да, думаю стал бы, т.к. за оговоренный бюджет они могут предоставить ожидаемый результат, что от разработчиков сайта и нужно.