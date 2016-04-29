Создать лендинг

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Завершен13 заявок279 просмотров

Задача: разработать одностраничный лендинг

Аудитория: англоязычный интернет

Язык: английский

ТЗ обсуждается с заинтересовавшими кандидатами

От вас ссылки на ваши наиболее успешные лендинги, желательно англоязычные

9 лет назад
lexluthor01
Алексей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Glyanec
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$400
14 дней
Наконец-то закончили большой проект Что сказать, команда профессиональная, созданным сайтом доволен на 100%, все как себе представлял, даже лучше. Вся работа компании достаточно грамотно организована, над проектом трудятся несколько специалистов, что очень удобно. Хотелось бы пожелать команде исполнителей больше терпения в работе с заказчиками, относится к работе не как к разовому проекту, а выстраивать отношения. Т.к. после выполнения проекта, когда возникали какие-то вопросы общаться мне было не очень приятно, как будто каждое мое обращение уже их раздражает и я во всем не прав. Ну может это мое субъективное восприятие, описываю как было. Для кого-то это может быть не важным. А в целом - результат я получил и это главное. Если этот вопрос команда поправит, то можно смело ставить 5. Так я ставлю 5-. На счет следующих обращений - да, думаю стал бы, т.к. за оговоренный бюджет они могут предоставить ожидаемый результат, что от разработчиков сайта и нужно.
Спасибо за теплые слова! Нам тоже было приятно с вами работать :) Все было четко и во время. Надеемся на сотрудничество в будущем!

Заявки фрилансеров

Glyanec
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад

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