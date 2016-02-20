Дизайн блога на WP

Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.

Блог о заработке на сайте и в СРА сетях.

Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,

главной страницы и внутренней.

На сайте должны быть подобные пункты интерфейса, что и здесь:

http://isif-life.ru/

ТЗ уже готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку.

Сайт для новичков. Соответственно, яркий, привлекательный, в ТЕПЛЫХ тонах.

www.Fleek.org Здесь нравиться вид и стиль меню в шапке.(Но не цвет фона)

https://yadi.sk/i/AHNIj6Y9oALz7 с пояснениями

Желательно уметь рисовать. (Картинки из мультфильма)

Вот пример http://c2n.me/3uDSBCH

Жду ваших предложений. Спасибо!

Обязательные требования:

Требования к дизайну:

1. Мобильная версия

2. Хороший просмотр на широкоформатном мониторе

3. По меньше PNG картинок, чтобы не весил слишком быстро

4. Предусмотрены места для рекламы (контекст, баннеры, строчка)

6. Логотип (бренд)

7. Верхнее и нижнее меню

8. Кнопка наверх

9. Постраничная навигация по статьям

10. Поиск по блогу

11. Форма подписки на обновления блога

12. Рубрики блога

13. Лучшие статьи на главной

15. RSS подписка

16. кнопки соц.сетей в сайдбаре (не обязательно)

17. Место для счетчика посещаемости

18. Копирайты

20. Брендовая картинка для статей (не обязательно)

21. Дизайн формы обратной связи

22. Дизайн цитат

23. Дизайн нумерованных списков

24. Дизайн маркированных списков

25. Дизайн аватарок по умолчанию

26. Дизайн таблиц

27. Хлебные крошки

28. Фавикон

В статьях:

- автор

- дата

- нормально читаемый шрифт

- форма подписки в конце или там что-то другое (к примеру получить книгу)

- кнопки соц.сетей

- коммментарии со смайлами + кнопкой - следить за комментариями