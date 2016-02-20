Дизайн блога на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки158 просмотров

Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.

Блог о заработке на сайте и в СРА сетях.

Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,

главной страницы и внутренней.

На сайте должны быть подобные пункты интерфейса, что и здесь:

http://isif-life.ru/

ТЗ уже готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку.

Сайт для новичков. Соответственно, яркий, привлекательный, в ТЕПЛЫХ тонах.

www.Fleek.org Здесь нравиться вид и стиль меню в шапке.(Но не цвет фона) 

https://yadi.sk/i/AHNIj6Y9oALz7 с пояснениями

Желательно уметь рисовать. (Картинки из мультфильма)

Вот пример http://c2n.me/3uDSBCH

Жду ваших предложений. Спасибо!

Обязательные требования:

Требования к дизайну:

1. Мобильная версия

2. Хороший просмотр на широкоформатном мониторе

3. По меньше PNG картинок, чтобы не весил слишком быстро

4. Предусмотрены места для рекламы (контекст, баннеры, строчка)

6. Логотип (бренд)

7. Верхнее и нижнее меню

8. Кнопка наверх

9. Постраничная навигация по статьям

10. Поиск по блогу

11. Форма подписки на обновления блога

12. Рубрики блога

13. Лучшие статьи на главной

15. RSS подписка

16. кнопки соц.сетей в сайдбаре (не обязательно)

17. Место для счетчика посещаемости

18. Копирайты

20. Брендовая картинка для статей (не обязательно)

21. Дизайн формы обратной связи

22. Дизайн цитат

23. Дизайн нумерованных списков

24. Дизайн маркированных списков

25. Дизайн аватарок по умолчанию

26. Дизайн таблиц

27. Хлебные крошки

28. Фавикон

В статьях:

- автор

- дата

- нормально читаемый шрифт

- форма подписки в конце или там что-то другое (к примеру получить книгу)

- кнопки соц.сетей

- коммментарии со смайлами + кнопкой - следить за комментариями

WordPress
9 лет назад
solovej7
Олег 
59 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Электронная торговая площадка (торги, тендеры, аукционы)

    Необходимо создать площадку аналогичную etp223.ru для торгов в рамках 223 ФЗ (ТЗ прилагается) С удовольствием рассмотрю готовые варианты или требующие доработки. С меня мокапы, юзерстори, проработка мелких нюансов и UX. С Вас ...

    Сайты «под ключ»45 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Лендинг срочно

    Здравствуйте! Нужно срочно сделать лендинг, 23 февраля должен быть готов. Макеты в приложении, шрифт нужно прикрепить фирменный, я дам. Фото по клику увеличивается. По клику на стрелочки слайдер двигается ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать сайт под ключ

    Нужно сделат сайт. Вот как выглядит черновой макет http://clip2net.com/s/3tD0jfr Но сам сайт надо сделать по образцу https://promodo.ru/ Чем понравился дизайн сайта https://promodo.ru/  Своей простотой. Сайт который мне нудо сделать должен ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется разработать лендинг под ключ

    Праздничному агентству требуется сверстать landing page под ключ! Страница должна быть адаптирована под мобильники, чтобы на мобильных телефонах страница выглядела так же как и на ПК. Лендинг должен продавать услуги аниматоров.

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать сайт

    Создать сайт на подобие, название см.приложение.    Укажите  цену, язык программирования.  Этапы не предусмотрены.Срок до 45 дней.    Оплата БС,либо по факту.     ТЗ будет предоставлено ...

    DrupalJoomlaWordPress
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт под ключ

    $130

    Сделать сайт, прикрутить cms. Нужно сделать все оперативно, со всеми формами, качественно и в срок! Спасибо!

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт на Wordpress

    Здравствуйте. Интересует создание сайта на Wordpress, другие cms не рассматриваются (макет главной страницы прикреплен к проекту). Сообщите стоимость работы, предварительно ознакомившись с описанием, сайт не сложный. Заявки вида - мы ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка сайта "под ключ"

    Нужно разработать сайт для проекта. Вся информация по проекту в ТЗ прикрепленном к проекту. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь, прежде чем отправлять заявки! Просто добавлять заявки не нужно, если вы не ознакомились с ТЗ, заявки ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад