Landing Page для онлайн продаж

Нужно сделат сайт. Вот как выглядит черновой макет http://clip2net.com/s/3tD0jfr Но сам сайт надо сделать по образцу https://promodo.ru/ Чем понравился дизайн сайта https://promodo.ru/ Своей простотой. Сайт который мне нудо сделать должен ...