Необходимо создать площадку аналогичную etp223.ru для торгов в рамках 223 ФЗ (ТЗ прилагается) С удовольствием рассмотрю готовые варианты или требующие доработки. С меня мокапы, юзерстори, проработка мелких нюансов и UX. С Вас ...
Landing Page для онлайн продаж
Доброе время суток! Необходим создать Landing Page для онлайн продаж с возможностью онлайн заявки для связи специалиста. Бюджет до 70$
-Разработка макетов, дальнейшая отрисовка визуального представления модулей и дизайна сайта.
-Верстка сайта, разработка визуального представления и программного функционирования модулей, необходимых для детального ознакомления пользователей с сайтом.
-Оптимизация работы сайта согласно требованиям поисковиков к релевантности страниц, и внутреннему функционированию BackEnd сайта
для начало 1 Landing, при удовлетворений наших требований. отдельно 2 Landing следом заказ
Заявки фрилансеров
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