Нужен лендинг по скупке битых авто.
Уникальная возможность вырасти в JavaScript
Требуется в разовый проект! Написать онлайн платформу для компании Мир и Недвижимость в которой работают 3500+ агентов по всему СНГ
создает на самых последних web-технологиях с множеством инструментов для агентов, собственников и покупателей недвижимости
Работа с Angular и Metior, опыт приветствуется
Все задачи расписаны в TeamWork по приоритетам
Объем задач создан на месяц вперед
Почему стоит сотрудничать с нами:
- Всегда полное задание
- Наставник - уровня Senior
- Задачи вы выбираете сами
- План задач расписан на месяц вперед
Распространенные ошибки IT отделов компаний и студий:
- Не полное задание
- Нет наставника
- Дёргают с задачи на задачу
- Торопят
- Не дают доделать до конца
- Всегда полное задание
- Наставник - уровня Senior
- Задачи вы выбираете сами
- План задач расписан на месяц вперед
Заявки фрилансеров
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