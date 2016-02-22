Уникальная возможность вырасти в JavaScript

Требуется в разовый проект! Написать онлайн платформу для компании Мир и Недвижимость в которой работают 3500+ агентов по всему СНГ

создает на самых последних web-технологиях с множеством инструментов для агентов, собственников и покупателей недвижимости

Работа с Angular и Metior, опыт приветствуется

Все задачи расписаны в TeamWork по приоритетам

Объем задач создан на месяц вперед

Почему стоит сотрудничать с нами:

Всегда полное задание

Наставник - уровня Senior

Задачи вы выбираете сами

План задач расписан на месяц вперед

при добавлении укажите ссылку на объявление

Распространенные ошибки IT отделов компаний и студий:

Не полное задание

Нет наставника

Дёргают с задачи на задачу

Торопят

Не дают доделать до конца

Как дело жизни организованно у нас:

Всегда полное задание

Наставник - уровня Senior

Задачи вы выбираете сами

План задач расписан на месяц вперед

при добавлении укажите ссылку на объявление