Мне нужен сайт онлайн магазина для Азербайджана, с базой клиентской, с базой для логистиков, и что бы была между ними постоянная связь (обнова инфы все через сайт). Сайт желательно на JOOMLA. База по договоренности (можно ...
Разработка сайта потокового вещания каналов
День добрый, необходим сайт наподобие http://www.planeta-online.tv Интересует только программная часть. Жду предложений с опытом!
Заявки фрилансеров
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