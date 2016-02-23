Онлайн - магазин сайт с базой

Мне нужен сайт онлайн магазина для Азербайджана, с базой клиентской, с базой для логистиков, и что бы была между ними постоянная связь (обнова инфы все через сайт). Сайт желательно на JOOMLA. База по договоренности (можно даже и без лицензии). На сайте должна будет быть 2D карта магазина (не путать с 3D).

Пример сайта: http://www.zappos.com/

http://www.utkonos.ru/