khavroniuk

Андрей khavroniuk

 
32 годаПольша/Варшава
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
mikeqiq1
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Создать несложный логотип
Спасибо за доверие, Андрей. Обязательно обращайтесь.
Роман хороший исполнитель, создал логотип согласно нашим пожеланиям, все сделал всего за 1 день, всегда на связи. Рекомендую.
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