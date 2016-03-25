khavroniuk

Взломали сайт на вордпресс и удалили почти все страницы с услугами. С помощью специалиста восстановили всю структуру сайта так как он выглядел до взлома. Но некоторые страницы услуг, которые до взлома были в ТОПе сейчас ...
- Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрытгод назад
- $50
Наш сайт взломали – удалено около 7 страниц с описанием услуг. 1) Так понимаю что пострадали и настройки шаблона - надо посмотреть что с шаблоном, возможно поставить другой. 2) Нужно взять данные (тексты, изображения) с ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрытгод назад
Приветствую! Есть простой интернет-сайт на Wordpress, он состоит из статей с описанием услуг. Нужно поправить некоторые ошибки и недоделки, подробнее расскажу при разговоре. Ищу программиста, который знает особенности Wordpress и работал с многоязычными сайтами (три языка), знает возможные ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Приветствую, Есть квартира, в которой планируется поменять плитку и ламинат на полу на кухне, совмещенной с гостиной. Необходимо на основании фотографий придумать и нарисовать визуализацию пола (плитки и ламината), чтобы новый пол гармонировал по цвету, стилю со ...Интерьеры и Экстерьеры10 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, Необходимо создать несложный, но стильный, привлекательный и солидный логотип компании, занимающейся предоставлением консультационных услуг по направлению: эмиграция, аренда жилья за рубежом, учеба за рубежом, и другие. Подробнее расскажу при переписке с фрилансерами, примеры работ которых ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день, Ищу программиста для создания интернет-магазина по купленному шаблону. Шаблон такого типа: http://www.templatemonster.com/demo/47803.html или такого http://www.templatemonster.com/demo/43373.html Товаров будет всего 12-15 штук поэтому на сайте не нужно никаких фильтров, меню, подменю и тд. Просто: 12-15 товаров на главной странице в квадратиках. ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, Нужен программист Wordpress для выполнения SEO ТЗ (в прикрепленном файле). Например, сделать редиректы, создать sitemap, и другое. Прошу писать предлагаемую цену и сроки.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад