Создание продающей landing page под ключ

Доброго времени суток. Мы продвигаем тренерские услуги по триатлону (очень узкая ниша). http://landing-page-cms.ru/

Есть 2 лендинга: http://training.tristyle.ru и http://tristyle.ru/training, оба работают ужасно, конверсии никакой (реклама настроена хорошо, посетители целевые).

Нужно: проанализировать ошибки, глубоко вникнуть в тему и ЦА и сделать под

ключ хороший продающий лендинг. Любые вопросы, информация и т.д. – всё

предоставлю.

Просто создание лендинга – не интересно. Нужно понимание целевой аудитории и продуманная продающая структура.

Указывайте что Вы прочитали это в заявке, пожалуйста.

Пишите ориентировочную цену и сроки.