Разработка сайта типографии

Нужно разработать сайт по этому ТЗ.

В ТЗ есть скриншоты с сайта сборка.юа, но это не значит, что весь функционал взят оттуда, только то, что в ТЗ.

На сайт будут страницы:

Главная с перечнем продуктов компании (визитки, листовки, т.д.) - схематически также

При переходе на продукт - выбор услуги, представленный вот таким же образом, в виде активных прайс-листов

Страница оформления заказа сделанная вот так же, но нужно учитывать что будет несколько групп товаров, различающихся по вариантам послепечатных работ.

Виртуальный счет - деньги зачисляются с помощью приват24, visa/mastercard, безналичный расчет и списываются при оформлении заказа.

Должна быть история заказов и сохранятся переписка привязанная к конкретному заказу.

Интересуют цены, сроки и на чем Вы готовы разработать такой сайт.