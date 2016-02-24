Добрый день, Ищу программиста для создания интернет-магазина по купленному шаблону. Шаблон такого типа: http://www.templatemonster.com/demo/47803.html или такого http://www.templatemonster.com/demo/43373.html Товаров будет всего 12-15 штук поэтому на сайте не нужно никаких фильтров, меню, ...
Разработка сайта типографии
Нужно разработать сайт по этому ТЗ.
В ТЗ есть скриншоты с сайта сборка.юа, но это не значит, что весь функционал взят оттуда, только то, что в ТЗ.
На сайт будут страницы:
Главная с перечнем продуктов компании (визитки, листовки, т.д.) - схематически также
При переходе на продукт - выбор услуги, представленный вот таким же образом, в виде активных прайс-листов
Страница оформления заказа сделанная вот так же, но нужно учитывать что будет несколько групп товаров, различающихся по вариантам послепечатных работ.
Виртуальный счет - деньги зачисляются с помощью приват24, visa/mastercard, безналичный расчет и списываются при оформлении заказа.
Должна быть история заказов и сохранятся переписка привязанная к конкретному заказу.
Интересуют цены, сроки и на чем Вы готовы разработать такой сайт.
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