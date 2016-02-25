Сайт для писателя на друпале

Здравствуйте!

Я писатель и хотел бы создать сайт для продвижения своих произведений.

Отталкиваюсь от сайта: http://mahanenko.ru/ru.

Что бы я хотел на нём видеть:

сайт на Друпал 7 или 8

По разделам:

- Главная

- Книги

- Новости

- Форум (phpbb у меня уже есть, но нужно будет потом оформить в стилистике основного сайта)

По функционалу:

- Перенос старых читаталей (регистрация, рассылка писем)

- Статистика заказов по дням и общая

- Читалка (но не такая как у Маханенко, а постраничная)

- Подписка на книги

- Все варианты оплаты (и робокасса, и пэйпал, и кошельки, "Сказать спасибо")

- Цены с ползунком

- Отправка бумажных книг (статистика заказов, уведомления об отправке, включение цены доставки в стоимость покупки)

- Книги в подарок (в обход оплаты, галочкой в админке)

- VIP-статус

- Репутация с автором (принципы подъема репутации нужно обговорить отдельно)

- Автоматическая e-mail рассылка при выходе продолжения больше 10 КБ.

- Виджеты статистики

Если есть возможность, то и дизайн.

При подаче заявки - с вас цены и сроки, портфолио и опыт работы