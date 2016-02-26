Нужен сайт для ведения различных персональных списков

Добрый день!

Прошу прощения за непрофессиональное объяснение, но суть такая:

1. Пользователь заходит на сайт, регистрируется (в т.ч. через соцсети) или продолжает как гость

2. Выбирает "список" из предложенных на главной странице. Это может быть список прочитанных книг, например. Списки все предоставлю. Их будет изначально около 30 с возможностью увеличения их количества.

3. Заходит в выбранный список и отмечает галочками позиции

4. По завершении нужна кнопка "сформировать", и пользователь получает некое изображение (текст + графика) с результатом заполнения им списка

5. Эту информацию надо иметь возможность а) сохранить в профиле б) поделиться в соцсетях в) отправить на почту

Вкратце так.

Если есть желающие взяться, пишите, обсудим детали и цену.

Спасибо!