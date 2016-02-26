Нужен сайт для ведения различных персональных списков

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок161 просмотр

Добрый день! 

Прошу прощения за непрофессиональное объяснение, но суть такая: 

1. Пользователь заходит на сайт, регистрируется (в т.ч. через соцсети) или продолжает как гость

2. Выбирает "список" из предложенных на главной странице. Это может быть список прочитанных книг, например. Списки все предоставлю. Их будет изначально около 30 с возможностью увеличения их количества. 

3. Заходит в выбранный список и отмечает галочками позиции

4. По завершении нужна кнопка "сформировать", и пользователь получает некое изображение (текст + графика) с результатом заполнения им списка

5. Эту информацию надо иметь возможность а) сохранить в профиле б) поделиться в соцсетях в) отправить на почту

Вкратце так. 

Если есть желающие взяться, пишите, обсудим детали и цену.

Спасибо!

9 лет назад
lesechka
Олеся 
42 года
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

burinal
33 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
5 отзывов(-1)
9 лет назад
$260
30 дней
Проект не выполнен. Аванс (более 50% заявленной стоимости) исполнителем получен и не возвращен.
Заказчик так и не предоставила тех.задание. Спустя месяц работы наугад и повторного требования технического задания пропала, в месенджерах не появилась ни разу, хотя это было единственное средство связи с ней. На предоплате настаивала, хоть я работаю без предоплаты, всегда уведомляя об этом заказчиков. Если есть желающие работать с таким скандальным клиентом, который сам не знает, чего хочет и не может ничего внятно объяснить - пожалуйста, тем более, думаю, она снова будет искать слушателей для своих истерик.

Заявки фрилансеров

burinal
33 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
5 отзывов(-1)
9 лет назад

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