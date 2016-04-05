Требуется разработать адаптивный сайт для заказа еды/продуктов из ресторанов с функцией корзина и личным кабинетом (по типу dilavery club , пока 5-10 заведений). Дизайн минимальный. Предоставим.50% предоплата.
Создание адаптивного сайта на WP плюс темплейт, перенос SEO-контента
Есть готовый дизайн, необходимо:- создать сайт на WordPress (и WP-шаблон для последующего использования), верстка полностью адаптивная под все устройства, полное управление контентом и функционалом из админки;- перенести на сайт большой объем SEO-контента с существующего проекта (объединить два сайта).ТЗ будет предоставлено заинтересованным.
Выбранный исполнитель
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