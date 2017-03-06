выброшенные деньги. сразу после окончания работы откатил проект в то состояние, в котором он был до работы Антона. сроки затянуты, обязательства частично не выполнены. приходилось лазить по настройкам и искать недоработки самому (почему письмо не на том языке, почему шаблон другой, почему заголовок на другом языке, а текст на правильном). человек видел, что косячит, и при этом требовал оплату до переноса проекта на мой сервер. обещано было одно, сделано другое (пришлось готовить переводы писем, хотя было сказано, что делать это не нужно будет и будет использована локализация woocommerce). извинений за то, что фрилансер не справился с обещанным, я не услышал. оплату ему произвел в полном размере, но по сути - это просто выброшенные на ветер деньги. за 12 лет в веб разработке такого безответственного человека не встречал. о том, что проект горит я сообщил сразу и фрилансер это знал. на этих основаниях и договаривались работать. работа выполнялась крайне не аккуратно и сопровождалась отписками в стиле 'шаблон почему-то не сохранился'.