Chekalin

Антон Chekalin

 
43 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Сайты и интернет магазины, веб-сервисы, дизайн и веб-программирование: PHP, MySQL, jQuery, HTML 5, CSS, 1С Битрикс, WordPress, OpenCart, Drupal и др

Добрый день!

Профессионал в веб-разработке и веб-дизайне, опыт работы с 2003 года, долгое время работал senior php developer в аутсорс-компаниях. Досконально разбираюсь практически во всех веб-технологиях, есть большой опыт создания сайтов и веб-систем любой сложности и с различным функционалом. Уделяю особое внимание юзабилити - простота, эстетика и удобство.

Специализации

  • разработка сайтов и интернет магазинов - 1С Битрикс, WordPress, Drupal, OpenCart, MODX, CodeIgniter, Symfony, Zend.
  • веб-программирование и создание веб-сервисов: поисковые системы, доска объявлений, отраслевые решения (опыт во многих сферах - юридическая, медицинская, риэлторская, торговля и др.), тендеры олимпиады и тд., геолокация и работа с картами, синхронизация различных сервисов с отделами закупок/продаж и тп, учетные и складские, и т.д.
  • создание мобильных версий сайтов и адаптивного дизайна;
  • автоматизация бизнеса: CRM системы и др.

Технологии

  • PHP
  • HTML5
  • CSS3
  • JavaScript, jQuery
  • MySQL, MS SQL, Postgress
  • 1С Битрикс, WordPress, Drupal, OpenCart, MODX и др.
  • CodeIgniter, Symfony 2, Zend Framework, ASP.NET
  • Ajax
  • XML
Кроме работ в Портфолио, сделано много проектов для дизайн-студий.

  • в рабочее время на связи
  • оперативное выполнение проектов
  • поддержка после завершения проекта
  • адекватные цены
PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLHTMLCSSMODXDrupaljQueryAjaxБитриксSymfonyCodeIgniterASP.NETSQL1С-Битрикс
Портфолио
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Отзывы заказчиков
upravaro
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
6 лет назад
Перенос сайта и каталога с корзиной на wordpress.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
artkondrashov
Владимир 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
7 баллов
6 лет назад
Требуется корректировка сайта на CMS Drupal
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Pilsen
40 летЧехия
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$100
6 баллов
7 лет назад
Нужен специалист по Woocommerce для консультации и настройки
выброшенные деньги. сразу после окончания работы откатил проект в то состояние, в котором он был до работы Антона. сроки затянуты, обязательства частично не выполнены. приходилось лазить по настройкам и искать недоработки самому (почему письмо не на том языке, почему шаблон другой, почему заголовок на другом языке, а текст на правильном). человек видел, что косячит, и при этом требовал оплату до переноса проекта на мой сервер. обещано было одно, сделано другое (пришлось готовить переводы писем, хотя было сказано, что делать это не нужно будет и будет использована локализация woocommerce). извинений за то, что фрилансер не справился с обещанным, я не услышал. оплату ему произвел в полном размере, но по сути - это просто выброшенные на ветер деньги. за 12 лет в веб разработке такого безответственного человека не встречал. о том, что проект горит я сообщил сразу и фрилансер это знал. на этих основаниях и договаривались работать. работа выполнялась крайне не аккуратно и сопровождалась отписками в стиле 'шаблон почему-то не сохранился'.
Тяжелый заказчик, задача не ставилась четко, приходилось делать на свой взгляд, потом переделывать. Делает скоропостижные выводы, не дожидаясь разъяснений, потом извиняется что не разобрался, и т.д. По срокам очень торопит, чуть ли не в тот же день всё должно было быть готово, нагнетал ситуацию, при том что работа выполнялась аккуратно, чтобы не влияла на работающий сайт, связь поддерживали постоянно. В итоге работу принял и оплатил, но остался недоволен.
Ответный отзыв
Nadia_Sak
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$800
10 баллов
7 лет назад
Калькулятор ремонта
Сделали всё качественно, сроки адекватные. Хорошо знают свое дело, спасибо.
С Заказчиком работать не рекомендую, платила небольшую предоплату, по остальному не рассчиталась. Работа была выполнена качественно и в срок.
Ответный отзыв
DenisD
Денис 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Надо внести корректировки на сайте
Задачи были выполнены качественно и достаточно быстро. Рекомендую!
Благодарю Дениса за интересный проект, задачи были поставлены четко, обратная связь предоставлялась оперативно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
3 отзыва(-1)
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга