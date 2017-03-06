Сайты и интернет магазины, веб-сервисы, дизайн и веб-программирование: PHP, MySQL, jQuery, HTML 5, CSS, 1С Битрикс, WordPress, OpenCart, Drupal и др
Добрый день!
Профессионал в веб-разработке и веб-дизайне, опыт работы с 2003 года, долгое время работал senior php developer в аутсорс-компаниях. Досконально разбираюсь практически во всех веб-технологиях, есть большой опыт создания сайтов и веб-систем любой сложности и с различным функционалом. Уделяю особое внимание юзабилити - простота, эстетика и удобство.
Специализации
- разработка сайтов и интернет магазинов - 1С Битрикс, WordPress, Drupal, OpenCart, MODX, CodeIgniter, Symfony, Zend.
- веб-программирование и создание веб-сервисов: поисковые системы, доска объявлений, отраслевые решения (опыт во многих сферах - юридическая, медицинская, риэлторская, торговля и др.), тендеры олимпиады и тд., геолокация и работа с картами, синхронизация различных сервисов с отделами закупок/продаж и тп, учетные и складские, и т.д.
- создание мобильных версий сайтов и адаптивного дизайна;
- автоматизация бизнеса: CRM системы и др.
Технологии
- PHP
- HTML5
- CSS3
- JavaScript, jQuery
- MySQL, MS SQL, Postgress
- 1С Битрикс, WordPress, Drupal, OpenCart, MODX и др.
- CodeIgniter, Symfony 2, Zend Framework, ASP.NET
- Ajax
- XML
- в рабочее время на связи
- оперативное выполнение проектов
- поддержка после завершения проекта
- адекватные цены
Портфолио
- Веб-сервис по продаже фото celebritypictures.co.uk609 просмотров
- Интернет-магазин детских товаров dim-dimych.com.ua626 просмотров
- Интернет-магазин рубашек под заказ denifil.com425 просмотров
- Интернет-магазин www.gosso.ru366 просмотров
- Интернет-магазин teplogarant.com.ua240 просмотров
- Сайт "под ключ" портал олимпиад intelurok.kz528 просмотров
- Сайт "под ключ" www.divingwithfinn.ru244 просмотра
- Сайт "под ключ" hh-clinic.com247 просмотров
- Сайт "под ключ" http://ds160help.com/191 просмотр
- Сайт "под ключ" www.magnus-group.ru152 просмотра
- Интернет-магазин брендированной mirfutbolki.com.ua142 просмотра
- Сайт "под ключ" doctorlocator.rusmh.org145 просмотров
Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$200
7 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
6 баллов
7 лет назад
выброшенные деньги. сразу после окончания работы откатил проект в то состояние, в котором он был до работы Антона. сроки затянуты, обязательства частично не выполнены. приходилось лазить по настройкам и искать недоработки самому (почему письмо не на том языке, почему шаблон другой, почему заголовок на другом языке, а текст на правильном). человек видел, что косячит, и при этом требовал оплату до переноса проекта на мой сервер. обещано было одно, сделано другое (пришлось готовить переводы писем, хотя было сказано, что делать это не нужно будет и будет использована локализация woocommerce). извинений за то, что фрилансер не справился с обещанным, я не услышал. оплату ему произвел в полном размере, но по сути - это просто выброшенные на ветер деньги. за 12 лет в веб разработке такого безответственного человека не встречал. о том, что проект горит я сообщил сразу и фрилансер это знал. на этих основаниях и договаривались работать. работа выполнялась крайне не аккуратно и сопровождалась отписками в стиле 'шаблон почему-то не сохранился'.
Ответный отзыв
Тяжелый заказчик, задача не ставилась четко, приходилось делать на свой взгляд, потом переделывать. Делает скоропостижные выводы, не дожидаясь разъяснений, потом извиняется что не разобрался, и т.д. По срокам очень торопит, чуть ли не в тот же день всё должно было быть готово, нагнетал ситуацию, при том что работа выполнялась аккуратно, чтобы не влияла на работающий сайт, связь поддерживали постоянно. В итоге работу принял и оплатил, но остался недоволен.
$800
10 баллов
7 лет назад
Сделали всё качественно, сроки адекватные. Хорошо знают свое дело, спасибо.
Ответный отзыв
С Заказчиком работать не рекомендую, платила небольшую предоплату, по остальному не рассчиталась. Работа была выполнена качественно и в срок.
$100
10 баллов
7 лет назад
Задачи были выполнены качественно и достаточно быстро. Рекомендую!
Ответный отзыв
Благодарю Дениса за интересный проект, задачи были поставлены четко, обратная связь предоставлялась оперативно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Веб-программирование
2 отзыва
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
3 отзыва(-1)
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга