Перенос сайта и каталога с корзиной на wordpress.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок156 просмотров

Необходимо имеющийся сайт + отдельный каталог товара с корзиной, написанный без CMS перенести на вордпресс, сохранив вёрстку, дизайн, структуру. Требование - большой опыт работы с вордпресс, создания шаблонов, исполнительность, ответственность, готовность работать только над нашим проектом до его полной сдачи. Бюджет примерный, обсуждаем. Оплата частями, поэтапно. Желательно находиться в Киеве, для возможности встреч.

WordPress
8 лет назад
upravaro
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Chekalin
Антон 
44 года
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$500
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Chekalin
Антон 
44 года
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад