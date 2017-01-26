Юрий, здравствуйте! Необходимо сделать шаблон для CMS Joomla + настроить отображение компонента К2. Подробности в личке. С уважением, Отдел разработчиков ООО "ЭкоСофт".
Привязка цен с одного сайта к другому.
Здравствуйте, у меня вопрос по движку сайта, я обратился по адресу ?
Мне необходимо сделать следующее: у нас есть сайты поставщики с нашим товаром и есть загруженный товар с этих сайтов в нашем интернет магазине, а теперь сам вопрос: можно ли сделать так, чтобы цены автоматически менялись на нашем сайте если они изменились у поставщика? так же графа наличие товара тоже была бы очень кстати.
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