Привязка цен с одного сайта к другому.

Здравствуйте, у меня вопрос по движку сайта, я обратился по адресу ?

Мне необходимо сделать следующее: у нас есть сайты поставщики с нашим товаром и есть загруженный товар с этих сайтов в нашем интернет магазине, а теперь сам вопрос: можно ли сделать так, чтобы цены автоматически менялись на нашем сайте если они изменились у поставщика? так же графа наличие товара тоже была бы очень кстати.