Привязка цен с одного сайта к другому.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки130 просмотров

Здравствуйте, у меня вопрос по движку сайта, я обратился по адресу ? 

Мне необходимо сделать следующее: у нас есть сайты поставщики с нашим товаром и есть загруженный товар с этих сайтов в нашем интернет магазине, а теперь сам вопрос: можно ли сделать так, чтобы цены автоматически менялись на нашем сайте если они изменились у поставщика? так же графа наличие товара тоже была бы очень кстати.

8 лет назад
guest_14854095244858
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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