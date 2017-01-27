Необходимо изменить отображение записей на странице рубрики

Сайт на вордпресс, шаблон сделан в artisteer, поэтому в нем все немного криво устроено.

Сейчас это выглядит: http://divevmf.ru/category/novosti

Надо чтобы было примерно так: http://www.dive.ru/news

также чтобы выводилось по 10 постов, и была пагинация страниц!