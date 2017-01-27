Изменить отображение записей на странице рубрики

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки150 просмотров

Необходимо изменить отображение записей на странице рубрики

Сайт на вордпресс, шаблон сделан в artisteer, поэтому в нем все немного криво устроено.

Сейчас это выглядит: http://divevmf.ru/category/novosti

Надо чтобы было примерно так: http://www.dive.ru/news

также чтобы выводилось по 10 постов, и была пагинация страниц!

WordPress
8 лет назад
Dogmatic
Денис 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Vakarchuk
Андрей 
33 года
11 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
$10
2 дня
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Заявки фрилансеров

Vakarchuk
Андрей 
33 года
11 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
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Системы управления (CMS)