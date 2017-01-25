Joomla 2.5 Внедрить адаптивную верстку

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Закрыт5 заявок143 просмотра

Сайт: goo.gl/TYllOL

Сайт на Joomla 2.5  + K2 

Необходимо внедрить доработанную версию верстки - добавлена адаптивность.  Дизайн при этом не изменился, только добавлена адаптивность в текущую верстку.

Верстка готова - нужно внедрить на сайт. 

Joomla
8 лет назад
nativetek
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров