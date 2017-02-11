Защита от спама. Джумла.

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Завершен3 заявки149 просмотров

Есть сайт и сюда на мыло из этих форм начало приходить много спама: http://www.viecon.nl/pensioen.html

http://www.viecon.nl/financiering.html

Везде там стоит кнопка Stel een vraag. Она вызывает mailto функцию. Можно что-то с этим сделать? Что именно? По чем?

Joomla
8 лет назад
internshipa
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

kuzmit4
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
$49
1 день
Не первый раз. Все отлично!
Хороший заказчие, не первый раз вместе работаем. Все хорошо, оплата своевременная. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

kuzmit4
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад