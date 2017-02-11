Защита от спама. Джумла.

Есть сайт и сюда на мыло из этих форм начало приходить много спама: http://www.viecon.nl/pensioen.html

http://www.viecon.nl/financiering.html

Везде там стоит кнопка Stel een vraag. Она вызывает mailto функцию. Можно что-то с этим сделать? Что именно? По чем?