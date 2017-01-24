Натяжка

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Закрыт15 заявок169 просмотров

есть сайт rsocard.ru

надо натянуть на движок

Пишем цену и сроки , оплата по факту , пишем скайпы

8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров