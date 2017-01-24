Необходима правка ошибки Wordpress

Сайт собран на движке WordPress

Появился вирус - вроде как с вирусом разобрались но на главной странице сайта расположение изображений поломалось. Оно сделано плагином - видимо там какая то мелкая настройка, но к сожалению разработчики не выходят на связь

Сам сайт тут http://vincerskaya.com/ изображения должны быть не в столбик как сейчас