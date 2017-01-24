Необходима правка ошибки Wordpress

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Закрыт4 заявки141 просмотр

Сайт собран на движке WordPress

Появился вирус - вроде как с вирусом разобрались но на главной странице сайта расположение изображений поломалось. Оно сделано плагином - видимо там какая то мелкая настройка, но к сожалению разработчики не выходят на связь

Сам сайт тут http://vincerskaya.com/  изображения должны быть не в столбик как сейчас

WordPress
8 лет назад
Cruiser_Group
Владимир 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров