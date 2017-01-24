Движок WP. Перевести сайт на др языки

Добрый день.

Есть большой сайт на WP (Около 2000 контентных страниц) и я хочу создать локальные версии сайта на др языках (Англ, испанский, немецкий и т.п.). Переведенные версии хочу располагаться на др поддоменах, также на движке WP. Просто на скопированных версиях основного WP.

Нужен разработчик, который переведет БД или поставит плагин, который переведет нужные страницы на др языки. Пока речь идет о машинном переводу гугла или др сервисов.

Если у вас есть опыт и др предложения по переводу, то пишите, обсудим.

Пишите сроки и цены.