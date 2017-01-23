Доработка сайта каталога на Joomla 2.5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки139 просмотров

Необходимо доработать сайт каталог на Joomla 2.5. ТЗ во вложении.

Если есть вопросы, то пишите.

Joomla
8 лет назад
shinkarenkoea
Евгений 
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров