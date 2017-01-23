Проблема заключается в следующем: На сайте http://luch-ceramica.ru/ присутствует каталог товаров - http://luch-ceramica.ru/katalog/ . При переходе по ссылкам в левом сайдбаре ( напр. http://luch-ceramica.ru/katalog/Amadis-Fine-Tiles/ ) страницы очень долго загружаются. Есть мнение, что такие лаги на сайте ...
Доработка сайта каталога на Joomla 2.5
Необходимо доработать сайт каталог на Joomla 2.5. ТЗ во вложении.
Если есть вопросы, то пишите.
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