Доработка сайта каталога на Joomla 2.5

Сайт на DLE 11.0. Нужно закрыть циклические ссылки в меню сайта, т.е. сделать так, чтобы когда находишься в этой категории она в меню не выводилась. Закрытие тегом [not-category="x"]...[/not-category] неподходит, т.к. тогда категорию не видно и в новостях. ...