Сайт на ModX

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки219 просмотров

Нужно сделать на шаблоне сайт. Двиг MODx 

пишите сроки и  стоимость. работа по безопасной сделке. ТЗ прикрепляю. Спасибо!

MODX
8 лет назад
Mad_trip
Руслан 
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

MrGregory
Григорий 
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$50
3 дня
Отлично поработали! Компетенция, внимание к деталям. Человек приятный. Легко общаться. Однозначно в белый список. Рекомендую к работе!
Порядочный человек. Было приятно с ним сотрудничать.

Заявки фрилансеров

MrGregory
Григорий 
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад